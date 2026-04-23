Afrique: Du savoir-faire local au marché africain - Les ambitions du Togo pour Biashara Afrika

Face à la presse mercredi, le ministre de l'Économie Badanam Patoki a décliné les ambitions du Togo à l'occasion de la 3e édition du forum des affaires de la Zlecaf, prévue du 18 au 20 mai à Lomé.

Le compte à rebours est lancé. À moins d'un mois de l'ouverture de la 3e édition de Biashara Afrika, le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, a exposé mercredi les attentes du gouvernement face à la presse.

Le message est clair : le Togo entend tirer pleinement profit de cet événement continental. « L'organisation de cette édition intervient dans un contexte où notre pays réaffirme résolument son ambition de se positionner comme un hub logistique et commercial de référence en Afrique de l'Ouest », a-t-il déclaré.

Le forum, dont le nom signifie « commerce » en swahili, doit avant tout servir de catalyseur pour les entreprises togolaises et les PME/PMI du continent, leur offrant une plateforme concrète pour s'affirmer dans un système commercial mondialisé. À moyen terme, l'enjeu est d'attirer les investisseurs, stimuler l'emploi, développer l'industrie locale et promouvoir les exportations togolaises vers le marché africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après Johannesburg en 2023 et Kigali en 2024, Lomé accueille ce rendez-vous continental, placé sous le thème « Accélérer la transformation économique de l'Afrique grâce à la Zlecaf ».

Entrée en vigueur en 2021, la Zone de libre-échange continentale africaine est l'un des projets d'intégration économique les plus ambitieux de l'histoire du continent.

Elle regroupe 54 des 55 États membres de l'Union africaine et vise à créer un marché unique de 1,4 milliard de consommateurs, avec un PIB cumulé estimé à 3 500 milliards de dollars.

Son objectif : éliminer progressivement les droits de douane sur 90 % des produits échangés entre pays africains, stimuler le commerce intra-africain, aujourd'hui limité à environ 15 % des échanges totaux du continent, contre plus de 60 % en Europe, et accélérer l'industrialisation locale.