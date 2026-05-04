Congo-Kinshasa: Reprise du trafic routier sur la RN4 après l'incursion des rebelles ADF à Irumu

Le trafic routier a repris normalement dimanche 3 mai sur la Route nationale numéro 4 (RN4), sur l'axe Komanda-Luna, en territoire de Djugu (Ituri).

Cette reprise intervient au lendemain d'une journée de fortes perturbations, consécutives à une attaque des rebelles ADF dans le village de Ndimo-Koto, situé au sud du territoire d'Irumu, au cours de laquelle plus d'une dizaine de personnes ont été prises en otage.

Des centaines de véhicules, autrefois immobilisés sur cet axe stratégique, ont de nouveau circulé dans les deux sens, contrastant nettement avec la situation observée samedi, marquée par une paralysie quasi totale du trafic.

Des activistes locaux des droits humains ont salué l'intervention rapide des Forces armées de la RDC (FARDC), estimant qu'elle a permis de limiter l'ampleur des dégâts.

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« Nous, population locale, continuons à demander à l'armée de tout mettre en oeuvre pour libérer les otages détenus par les ADF. Nous exhortons également la population à fournir des informations à temps aux forces armées, afin de leur permettre de mettre ces rebelles en déroute », a déclaré Christophe Munyaderu, activiste de la société civile locale.

Selon des sources sécuritaires, des opérations militaires sont en cours dans la zone de Ndimo-Koto, en profondeur de la chefferie de Walese Vonkutu, en vue de la libération des otages, alors que des éléments ADF seraient encore en errance dans la région.

Les mêmes sources indiquent que les rebelles ADF ont fait irruption dans le village de Ndimo-Koto, tirant plusieurs coups de feu, ce qui a provoqué une panique généralisée au sein de la population.

Des sources locales rapportent que plus d'une dizaine de personnes, essentiellement des agriculteurs, en majorité des femmes, ont été emmenées de force par les assaillants.