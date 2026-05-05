Madagascar: Parlement - Naivo Raholdina protégé par son immunité

5 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

L'arrestation du député Naivo Raholdina suscite des polémiques quant à la procédure relative à la levée de l'immunité parlementaire.

Un événement qui coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, période durant laquelle, selon les textes en vigueur, aucun député ne peut être arrêté ou détenu, sauf en cas de flagrant délit. Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale a haussé le ton hier face à cette situation. Selon ses propos, « Naivo Raholdina est toujours député et jouit de son immunité parlementaire ». Il affirme avoir été surpris par cette interpellation soudaine, alors que le député concerné venait tout juste de rentrer de l'étranger, où il avait suivi des soins médicaux.

De son côté, le président de l'Institution, Siteny Randrianasoloniaiko, a confirmé être informé de ce déplacement de Naivo Raholdina. Concernant la procédure de levée de l'immunité parlementaire, le numéro Un de la Chambre basse précise qu'une lettre préalable émanant du tribunal doit être déposée à l'Assemblée nationale afin que le bureau permanent puisse examiner le bien-fondé de la demande et prendre, par la suite, une décision. Or, jusqu'à présent, aucune correspondance n'a été reçue par l'Assemblée nationale. « Tant que son immunité parlementaire n'est pas levée, le député Naivo Raholdina reste député à part entière », a-t-il affirmé.

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