Congo-Kinshasa: Nouvelle attaque des ADF en Ituri, de nombreux civils pris en otage

Le groupe armé affilié à l'organisation État islamique a enlevé de nombreux habitants de Lisoma, dans le territoire de Mambasa, vendredi 1er mai. Ces nouveaux kidnapping interviennent alors que les Forces démocratiques alliées (ADF) ne cessent d'étendre leur terrain d'action, ces derniers mois, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Plusieurs civils sont retenus en otage depuis vendredi 1er mai par les terroristes des Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé affilié à l'État islamique, en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Si leur nombre exact reste incertain, les autorités coutumières parlent de plusieurs dizaines de personnes enlevées à Lisoma, dans le territoire de Mambasa.

Selon la société civile, les assaillants ont également pillé des récoltes dans plusieurs zones agricoles alentour. Comme les localités voisines de Kanana, Leta Crédit, Mikingi et Mapendo, l'agglomération de Lisoma est décrite par l'Association pour la promotion des droits des enfants et des femmes vulnérables comme une zone livrée à elle-même où la progression des assaillants n'a été entravée par aucune présence militaire en fin de semaine dernière.

Plus de 400 rapts en Ituri depuis le début de l'année

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En conséquence, la société civile demande à la population de faire preuve de vigilance.

Ces enlèvements de nombreux villageois interviennent dans un contexte d'extension des zones où opèrent les ADF. Si, de sources militaires, ces dernières procèdent ainsi à un recrutement forcé, des chercheurs estiment que ces opérations ont aussi une finalité économique, les ravisseurs demandant depuis quelques mois des rançons aux familles des personnes kidnappées.

Quoi qu'il en soit, le nombre de rapts a explosé ces derniers mois en Ituri, puisque selon l'ONU et la société civile, il y en a eu plus de 400 depuis le début de l'année. À la mi-avril, une offensive militaire menée par l'armée et ses alliés ougandais avait cependant permis de libérer près de 200 otages détenus par les ADF.