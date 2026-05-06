Afrique: Sécurité alimentaire - La 7e édition du Africa food Safety forum lancée

Renforcer la culture de la sécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir un rendez-vous majeur pour l'avenir de l'agroalimentaire africain. La conseillère technique du ministre des Ressources animales et halieutiques, Fadiga Haïda Kaly, a procédé, le 30 mai 2026 à Abidjan, au lancement officiel de la 7e édition du Africa Food Safety Forum (Afsf).

Prévu du 1er au 3 juillet 2026 à Abidjan, ce forum s'impose au fil des années comme une plateforme de référence consacrée aux enjeux de la sécurité sanitaire des aliments en Afrique. Organisé par Icaf (Ingénierie Conseil Audit Formation), l'événement réunira pendant trois jours institutions publiques, entreprises privées, experts, producteurs, distributeurs, laboratoires, partenaires techniques et médias.

Cette nouvelle édition se tient dans un contexte marqué par des exigences croissantes en matière de qualité sanitaire, de conformité réglementaire et de compétitivité des produits africains. Les organisateurs entendent ainsi promouvoir une approche modernisée, inclusive et accessible de la sécurité alimentaire. Lors de la cérémonie de lancement, Fadiga Haïda Kaly a salué l'engagement des différents acteurs mobilisés autour de cette initiative. Selon elle, « la sécurité sanitaire des aliments constitue un pilier essentiel de la santé publique, du commerce et du développement durable de notre continent ».

Depuis sa création, l'Afsf s'est affirmé comme un cadre stratégique de dialogue, de coopération et de partage d'expériences entre autorités publiques, secteur privé, monde académique et partenaires au développement.

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Présentant les enjeux de cette 7e édition, la commissaire du salon, Sanata Berthe, a rappelé que les défis actuels imposent des réponses concertées. « Les questions de sécurité alimentaire exigent aujourd'hui des réponses coordonnées, fondées sur la science, l'innovation et la bonne gouvernance », a-t-elle indiqué. À travers ce forum, Icaf réaffirme sa volonté d'accompagner les États africains et les opérateurs de la chaîne agroalimentaire dans la mise en oeuvre de politiques durables, capables de renforcer la confiance des consommateurs.

Le forum s'adresse à l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire : ministères techniques, producteurs, transformateurs, distributeurs, commerçants, laboratoires, professionnels de la restauration, exportateurs, importateurs, organisations professionnelles, start-ups, étudiants et consommateurs. L'ambition du forum est de donner davantage de crédibilité et de confiance à la qualité sanitaire du "Made in Africa", dans un marché où la sécurité alimentaire devient désormais un enjeu stratégique de souveraineté économique.