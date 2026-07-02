Afrique: Africa Food Safety Forum - La sécurité sanitaire des aliments au coeur des priorités

Un aliment ne nourrit véritablement que lorsqu'il est sûr. Face aux risques sanitaires, aux effets du changement climatique et aux nouvelles exigences des marchés, experts, autorités publiques et acteurs du secteur agroalimentaire se donnent rendez-vous à Abidjan pour repenser les systèmes alimentaires africains.

La septième édition de l'Africa Food Safety Forum (Afsf 2026) s'est ouverte, le mercredi 1er juillet 2026, à Latrille Event, à Cocody, sous le signe de la sécurité sanitaire des aliments.

Représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, Tiémoko Touré, la conseillère technique Fadiga Aïda a présidé la cérémonie d'ouverture, appelant à une mobilisation collective pour garantir aux populations africaines une alimentation saine, sûre et durable.

Elle a rappelé que ce forum est devenu, au fil des éditions, un rendez-vous scientifique et stratégique incontournable favorisant le dialogue entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les universités et les partenaires techniques et financiers. « La sécurité sanitaire des aliments est aujourd'hui bien plus qu'une exigence réglementaire. Elle constitue un pilier essentiel de la santé publique, de la sécurité alimentaire et du développement économique durable », a-t-elle déclaré au nom du ministre.

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S'appuyant sur les données de l'Organisation mondiale de la santé, la représentante du ministre a indiqué que près de 600 millions de personnes contractent chaque année une maladie d'origine alimentaire dans le monde, provoquant environ 420 000 décès, dont une forte proportion d'enfants de moins de cinq ans. Au-delà des drames humains, ces maladies engendrent d'importantes pertes économiques qui affectent la productivité, les revenus agricoles et les échanges commerciaux.

Face aux défis liés au changement climatique, à l'urbanisation, à l'intensification des échanges commerciaux et à l'apparition de nouveaux risques biologiques et chimiques, elle a souligné que la Côte d'Ivoire a fait de la sécurité sanitaire des aliments une priorité nationale.

Selon elle, le ministère des Ressources animales et halieutiques déploie plusieurs actions pour renforcer les inspections sanitaires fondées sur l'analyse des risques, moderniser les infrastructures, améliorer les capacités des laboratoires, développer la traçabilité des produits et renforcer les compétences des professionnels de la chaîne alimentaire.

« Notre ambition est de bâtir un système moderne, crédible et conforme aux meilleures normes internationales », a-t-elle affirmé, invitant les participants à produire, durant les trois jours de travaux, des recommandations concrètes capables d'améliorer les politiques publiques, de promouvoir les innovations scientifiques et de consolider les partenariats public-privé.

A son tour, Sanata Berthé, directrice générale d'Icaf et commissaire générale de l'Afsf 2026, a rappelé que cette édition est placée sous le thème : « Approches intégrées pour une alimentation saine en Afrique : des défis aux solutions durables ».

Elle a relevé que, malgré son immense potentiel agricole, sa riche biodiversité et le dynamisme de sa jeunesse, l'Afrique demeure confrontée à des défis persistants tels que l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les pertes post-récolte, les maladies d'origine alimentaire et les effets du changement climatique. « Notre ambition est d'offrir un espace de dialogue, de partage d'expériences et de réflexion afin d'identifier des solutions concrètes, innovantes et durables pour nos systèmes alimentaires », a-t-elle indiqué.

Durant trois jours, chercheurs, experts, producteurs, transformateurs, industriels, organisations de consommateurs et décideurs échangeront sur les bonnes pratiques, les innovations africaines et les mécanismes susceptibles de renforcer les systèmes nationaux de contrôle sanitaire des aliments.

La conférence inaugurale a été animée par Dagnogo Komissiri, conseiller technique au ministère des Ressources animales et halieutiques autour du thème central du forum.

Les travaux, qui bénéficient du soutien de Weecap et de Olam Food Ingredients (Ofi) : Une entreprise mondiale qui fournit des ingrédients alimentaires (cacao, café, produits laitiers, noix, épices), sponsor officiel de l'événement, prendront fin le vendredi 3 juillet 2026 avec l'adoption de recommandations destinées à renforcer la sécurité sanitaire des aliments et à soutenir des politiques alimentaires plus résilientes sur le continent africain.