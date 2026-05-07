Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi n'exclut pas un troisième mandat « si le peuple le veut »

Le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a abordé plusieurs sujets politiques majeurs, mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa, lors d'une conférence de presse organisée en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse.

Parmi les points les plus marquants, le chef de l'État n'a pas exclu la possibilité d'un troisième mandat, tout en réaffirmant son engagement prioritaire pour la stabilité du pays.

"Je n'ai pas sollicité un troisième mandat"

Félix Tshisekedi a tenu à clarifier sa position sur la question sensible de la succession présidentielle.

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« Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'aie un troisième mandat, j'accepterai », a-t-il déclaré.

Il a toutefois insisté sur son objectif principal : le retour de la stabilité et de la dignité de la RDC.

Le chef de l'État a également évoqué sa conception de la responsabilité présidentielle, qu'il dit dépasser la durée d'un mandat.

« La responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat, mais de préparer les générations à venir », a-t-il expliqué.

Il a affirmé vouloir travailler à faciliter la tâche de son successeur, affirmant qu'il se mettrait à sa disposition après son mandat.

« Je vais m'effacer pour lui, faire vraiment tout l'honneur, tout l'honneur qui lui revient. Mais je serai là, dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. »

Révision de la Constitution : « un débat normal »

Abordant les discussions autour de la Constitution, Félix Tshisekedi a relativisé les slogans politiques de ses partisans.

Selon lui, ces positions relèvent du débat démocratique et ne doivent pas être interprétées comme des positions officielles.

Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. (...) C'est vraiment de l'ordre du débat », a déclaré le Chef de l'État, estimant que ces expressions sont courantes en politique.