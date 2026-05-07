Maroc: Suspicion d'hantavirus - Un avion sanitaire bloqué aux Canaries après un refus d'escale au pays

Deux personnes suspectées d'être atteintes d'hantavirus et évacuées du navire de croisière MV Hondius sont restées mercredi à bord d'un avion sanitaire immobilisé au sol aux îles Canaries, et attendent un avion de remplacement suite à une panne technique, a indiqué le ministère espagnol de la Santé.

L'avion avait décollé du Cap-Vert et devait initialement faire escale à Marrakech, dans l'ouest du Maroc, pour se ravitailler avant de rejoindre Amsterdam. Selon les médias espagnols, les autorités marocaines ne l'ont cependant pas autorisé à atterrir.

« Lors de l'escale de ravitaillement, le médecin de bord a signalé une panne du système électrique d'assistance du patient », a déclaré le ministère espagnol de la Santé dans un communiqué.

Le ministère a ajouté que les deux patients et le médecin du navire étaient restés à bord de l'avion, où ils bénéficient de l'alimentation électrique fournie par l'aéroport en attendant un avion de remplacement.

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« Les patients ne présentent aucun risque pour la santé publique, et resteront sur le tarmac jusqu'à ce que la situation soit résolue », a précisé le ministère.

Cette opération d'évacuation s'inscrit dans le cadre de la réponse internationale à une épidémie d'hantavirus survenue à bord du navire de croisière MV Hondius, un bâtiment exploité par les Pays-Bas.