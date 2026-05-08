Afrique: Le hantavirus peut-il provoquer une nouvelle pandémie ? L'OMS précise

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué jeudi que le foyer de contamination au virus hantavirus détecté à bord d'un navire de croisière, ayant causé la mort de trois personnes, ne constitue pas actuellement le début d'une épidémie mondiale ni d'une pandémie.

Selon l'agence onusienne, huit cas suspects ont été signalés à la suite de l'apparition d'un foyer infectieux sur le navire. Parmi eux, cinq cas ont été confirmés comme étant liés au hantavirus, tandis que les trois autres restent à ce stade considérés comme suspects.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Genève, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé que trois décès ont été enregistrés parmi ces cas. Il a toutefois appelé à la prudence, soulignant que de nouveaux cas pourraient encore être détectés en raison de la période d'incubation du virus, qui peut aller jusqu'à six semaines.

De son côté, Maria Van Kerkhove, directrice du département de la prévention et de la préparation aux pandémies et épidémies à l'OMS, a insisté sur le fait qu'il ne s'agit ni du début d'une épidémie ni d'une pandémie.

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Elle a toutefois estimé que cette situation constitue un rappel de l'importance d'investir dans la recherche sur les agents pathogènes, notamment les hantavirus, afin de développer des outils de diagnostic, des traitements et des vaccins capables de sauver des vies.

L'OMS poursuit le suivi de la situation et n'exclut pas la possibilité de nouveaux cas dans les prochaines semaines, le foyer ayant été détecté dans un environnement fermé favorisant la transmission.