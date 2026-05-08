Tunisie: L'ONU dénonce un durcissement contre la société civile

Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a exhorté jeudi les autorités tunisiennes à mettre fin à la répression croissante visant les organisations de la société civile, les journalistes, les défenseurs des droits humains et les opposants politiques.

Dans une déclaration, il a dénoncé une multiplication des poursuites judiciaires et des restrictions administratives qui portent atteinte aux libertés fondamentales « garanties par la Constitution tunisienne et les engagements internationaux du pays ».

Parmi les exemples récents cités par M. Türk figure la suspension temporaire de l'organisation internationale Avocats Sans Frontières pour une durée de 30 jours par un tribunal tunisien. Cette décision intervient quelques jours après une mesure similaire visant la Ligue tunisienne des droits de l'homme.

Pression accrue sur les médias

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Selon le chef des droits de l'homme, les autorités invoquent régulièrement des irrégularités administratives ou financières pour justifier ces suspensions, qui paralysent les activités de défense des droits humains.

« Nous observons une tendance croissante des autorités tunisiennes à utiliser des sanctions judiciaires pour limiter la liberté d'association », a averti M. Türk, estimant que ces restrictions ne respectent pas les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité.

La pression s'accentue également sur les médias. Le journaliste Zied El Heni a été arrêté le 24 avril en vertu d'une loi criminalisant de manière vague l'usage des réseaux de télécommunication pour « nuire à autrui ». Il demeure en détention provisoire.

Vingt-huit autres journalistes, dont Mourad Zghidi, ont été arrêtés l'an dernier et condamnés à des peines de prison pour des faits liés à leur activité professionnelle.

Le Haut-Commissaire a appelé à la libération immédiate de toutes les personnes détenues pour avoir exprimé leurs opinions et a exhorté Tunis à préserver les acquis démocratiques obtenus après la révolution de 2011, « au lieu de les démanteler progressivement ».