Tunisie: Le journaliste Zied El Heni condamné à un an de prison

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné, jeudi soir, le journaliste Zied El Heni à une peine d'un an de prison pour "atteinte à autrui via les réseaux publics de communication", selon une source judiciaire citée par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Le tribunal avait auparavant décidé de mettre l'affaire en délibéré avant de fixer le prononcé du jugement à la date du 7 mai 2026.

Le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis avait ordonné, le 26 avril dernier, le renvoi de Zied El Heni devant la chambre correctionnelle, accompagné de l'émission d'un mandat de dépôt à son encontre, à l'issue de la période de garde à vue et après examen du dossier.

L'affaire remonte au 24 avril, date à laquelle le parquet avait ordonné le placement en garde à vue du journaliste après son audition par les services compétents.

Selon la même source judiciaire, une enquête avait été ouverte par la Brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication de la Garde nationale à El Aouina, à la suite de déclarations attribuées à Zied El Heni. Ces propos auraient comporté des accusations à l'encontre de magistrats, qualifiés de "criminels", ainsi que des menaces.

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