Afrique: Le président de la RDC en Ouganda pour renforcer la coopération bilatérale

Félix Tshisekedi est attendu à Kampala aujourd'hui pour deux rendez-vous distincts : la conclusion de la 9e session de la commission permanente mixte RDC-Ouganda et, le 12 mai, l'investiture du président Yoweri Museveni. Un déplacement qui dit l'importance que Kinshasa accorde à cette relation : partenaire militaire dans l'est congolais, l'Ouganda est aussi devenu le premier débouché commercial de la RDC. Mais cette alliance a ses frictions.

Ce rapprochement entre Kinshasa et Kampala ne date pas d'hier. Il s'est construit progressivement depuis novembre 2019, à travers une série d'échanges au plus haut niveau. En mai 2025, Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale congolaise, s'était rendu à Entebbe porteur d'un message qualifié de spécial du président Félix Tshisekedi pour son homologue, Yoweri Museveni. Un mois plus tard, les deux armées signaient à Kinshasa un mémorandum pour poursuivre l'opération conjointe Shujaa contre les ADF, les combattants d'origine ougandaise affiliés à l'État islamique, actifs dans l'est de la RDC.

Aujourd'hui, les deux pays veulent aller plus loin. La RDC est désormais la principale destination des exportations ougandaises, avec une hausse de 29% au cours des deux dernières années et plus de 962 millions de dollars perçus en 2024-2025. L'ambition affichée est de dépasser la barre symbolique du milliard. Trois axes routiers sont en construction pour faciliter ces échanges, dont la route Mpondwe-Kasindi-Beni, financée conjointement par les deux pays. Six mémorandums d'entente seront signés aujourd'hui dans des secteurs aussi variés que le commerce, le transport, les télécommunications et l'administration.

Déclarations fracassantes

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Mais cette alliance n'est pas sans tensions. Le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni et chef d'état-major de l'armée ougandaise, a publiquement menacé les wazalendos, des milices alliées des forces congolaises, et réclamé le départ du gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya, province du nord-est de la RDC et frontalière de l'Ouganda. Des sorties unilatérales qui ont créé des frictions avec Kinshasa.

La présence de Tshisekedi à l'investiture de Museveni demain dit quelque chose de l'état de cette relation. Alors que Washington tente de rapprocher la RDC et le Rwanda autour des minerais stratégiques, Kinshasa tient à ne pas marginaliser l'Ouganda, voisin influent et acteur militaire incontournable dans l'est du pays.