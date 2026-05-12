Congo-Kinshasa: Signature de 6 mémorandums d'entente à Kampala

Comme annoncé, les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et ougandais, Yoweri Museveni, ont assisté, lundi 11 mai 2026 au State House de Kampala, à la signature de six mémorandums d'entente issus des travaux de la IXème session de la commission permanente mixte entre les deux pays.

La RDC et l'Ouganda ont donc convenu d'accélérer leur coopération économique. Réunis pendant trois jours à Kampala dans le cadre de cette commission, les deux pays ont convenu de dynamiser les échanges commerciaux, les projets d'infrastructures, l'énergie ainsi que la gestion des frontières.

Postes frontaliers à guichet unique

Parmi les principales avancées figurent la signature d'un mémorandum d'entente sur la connectivité ferroviaire à écartement standard, ainsi que des accords techniques pour la mise en place de postes frontaliers à guichet unique entre Busanza, côté ougandais, et Bunagana, côté congolais, ainsi qu'entre Mpondwe, en Ouganda, et Kasindi, en RDC.

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Les deux gouvernements ont également adopté une feuille de route conjointe pour le projet hydroélectrique de Ruzizi III et l'interconnexion électrique avec la ville de Goma, au Nord-Kivu.

Autre engagement annoncé : la mise en place d'un mécanisme de certification des minerais exempts de conflits, ainsi que l'opérationnalisation d'un comité chargé de la protection de l'écosystème du Parc national des Virunga (PNVi).

7eme mandat de Yoweri Museveni

Kinshasa et Kampala se sont fixé l'objectif de porter leurs échanges commerciaux à 1,5 milliard de dollars américains d'ici 2028.

Au moins quatorze ministres et plusieurs hauts cadres de l'administration publique congolaise ont pris part à cette session.

Par ailleurs, le président Tshisekedi est arrivé lundi à Kampala, où il doit participer ce mardi à la cérémonie d'investiture de son homologue Yoweri Museveni pour son septième mandat présidentiel.

Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête pour discuter de plusieurs questions, notamment celles liées à la sécurité. Depuis environ quatre ans, en effet, les armées congolaise (FARDC) et ougandaise (UPDF) mènent des opérations conjointes contre les rebelles des ADF, d'origine ougandaise, dans les territoires de Beni et Lubero au Nord-Kivu, ainsi qu'en Ituri.