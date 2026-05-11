Afrique: Mamadou Sangaré entre dans l'histoire du Prix Marc-Vivien Foé

Le football malien tient son nouveau symbole. À seulement 23 ans, Mamadou Sangaré a remporté le prestigieux Prix Marc-Vivien Foé 2026, devenant ainsi le premier joueur malien de l’histoire à décrocher cette distinction attribuée au meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1, succédant ainsi au marocain Achraf Hakimi.

Une première saison en France qui impressionne

Arrivé l’été dernier en provenance du SK Rapid Vienne, Mamadou Sangaré n’a pas mis longtemps avant de s’imposer dans l’entrejeu lensois.

Titulaire indiscutable sous les couleurs Sang et Or, l’international malien a été l’un des artisans majeurs de la remarquable saison du club nordiste, qualifié directement pour la prochaine Ligue des champions.

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Auteur de plusieurs prestations solides, ponctuées par trois buts et quatre passes décisives en championnat, le natif de Bamako a séduit autant par sa régularité que par son impact dans le jeu.

Son adaptation express au football français a également marqué les observateurs, au point de creuser un écart important de 219 points au classement final du trophée, devant les Sénégalais Lamine Camara évoluant à Monaco et le sociétaire de Lyon Moussa Niakhaté.

S'exprimant sur cette distinction, Sangaré n'a pas manqué de souligner sa fierté : "Cette récompense est aussi une victoire pour mon pays, le Mali, pour l'Afrique et pour tous les jeunes qui rêvent un jour d'atteindre le plus haut niveau. Ne cessez jamais de croire en vos rêves."

Formé au Yeelen Olympique, le milieu malien poursuit une trajectoire ascendante après ses passages en Autriche, notamment au RB Salzbourg et au Rapid Vienne. Une progression qui attire désormais les regards de plusieurs grands clubs européens.

Lamine Camara, Niakhaté une forte présence africaine dans les nominations

Derrière Mamadou Sangaré, plusieurs joueurs africains se sont illustrés dans cette édition 2026 du Prix Marc-Vivien Foé.

Le Sénégalais Lamine Camara, auteur d’une saison convaincante avec AS Monaco, termine à la deuxième place. Son compatriote Moussa Niakhaté, solide avec l’Olympique Lyonnais, complète le podium.

Cette édition confirme une nouvelle fois l’influence grandissante des joueurs africains dans le championnat français, où plusieurs talents du continent s’imposent désormais comme des cadres incontournables de leurs équipes respectives.

Ce sacre de Mamadou Sangaré confirme la montée en puissance de la nouvelle génération africaine sur l’échiquier international.

Le Prix Marc-Vivien Foé demeure un baromètre essentiel pour le football africain, mettant en lumière des talents qui porteront les ambitions de leurs sélections nationales.