Afrique: Prix Marc-Vivien Foé 2026 - Le Malien Mamadou Sangaré succède au Marocain Hakimi

Dakar — Le milieu international Malien Mamadou Sangaré a remporté, ce lundi, le Prix Marc-Vivien Foé 2026, décerné par Radio France Internationale et France 24, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française, au terme d'une saison remarquable sous les couleurs de Lens.

À seulement 23 ans, le natif de Bamako devient ainsi le premier joueur Malien à inscrire son nom au palmarès de cette distinction prestigieuse créée en 2009. Le trophée récompense chaque année le footballeur africain le plus performant du championnat de France de Ligue 1.

Sangaré a été largement plébiscité par le jury avec 313 points, devançant largement le duo de Sénégalais Lamine Camara (AS Monaco) et Moussa Niakhaté qui ont respectivement récolté 94 et 84 points.

Le milieu de terrain des Sang et Or s'est imposé devant les Sénégalais, auteurs aussi d'une saison solide.

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Cette récompense vient couronner une saison de très haut niveau pour Mamadou Sangaré, devenu l'un des piliers de l'entrejeu lensois grâce à son activité incessante, sa qualité technique et son influence dans le jeu.

Il est l'auteur de trois buts et de quatre passes décisives en 28 matchs, dont 26 disputés comme titulaire.

Palmarès du Prix Marc-Vivien Foé

2026 : Mamadou Sangaré (Mali/RC LENS)

2025 : Achraf Hakimi (Maroc / PSG)

2024 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / Marseille)

2023 : Chancel Mbemba (RD Congo / Marseille)

2022 : Seko Fofana (Côte d'Ivoire / RC Lens)

2021 : Gaël Kakuta (RD Congo / RC Lens)

2020 : Victor Osimhen (Nigeria / LOSC Lille)

2019 : Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire / LOSC Lille)

2018 : Karl Toko-Ekambi (Cameroun / Angers SCO)

2017 : Jean Michaël Seri (Côte d'Ivoire / OGC Nice)

2016 : Sofiane Boufal (Maroc / LOSC Lille)

2015 : André Ayew (Ghana / Olympique de Marseille)

2014 : Vincent Enyeama (Nigeria / LOSC Lille)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / AS Saint-Étienne)

2012 : Younès Belhanda (Maroc / Montpellier HSC)

2011 : Gervinho (Côte d'Ivoire / LOSC Lille)

2010 : Gervinho (Côte d'Ivoire / LOSC Lille)

2009 : Marouane Chamakh (Maroc / Girondins de Bordeaux)

Seuls Pierre-Emerick Aubameyang et Gervinho ont remporté ce prix à deux reprises.