Sénégal: Saint-Louis Jazz - Le pianiste polonais Kuba Stankiewicz parmi les têtes d'affiche

Saint-Louis — La 34ᵉ édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis s'ouvre ce mercredi, avec des têtes d'affiche internationale de renom, à l'image du compositeur et pianiste polonais, Kuba Stankiewicz et du guitariste américano-luxembourgeois, Greg Lamy, a appris l'APS lundi des organisateurs.

Pour cette édition dont la clôture est prévue le dimanche 17 mai, une programmation riche et festive va être déployée sur plusieurs scènes, notamment la scène In de l'emblématique Place Baya, ont-ils précisé.

De grands concerts sont prévus au cœur de la cité tricentenaire comme celui du pianiste polonais Kuba Stankiewicz pour enflammer la scène In de la soirée d'ouverture

Avec son groupe, il va se produire mercredi à 21h sur la scène In du Festival international de Jazz de Saint-Louis. Kuba Stankiewicz compte depuis longtemps parmi les pianistes de jazz polonais les plus importants. Son jeu, bien qu'inspiré des modèles classiques américains, privilégie un lyrisme romantique aux dynamiques extrêmes.

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Quant au Greg Lamy trio, c'est une complicité entre guitariste, contrebassiste et batteur.

Le Greg Lamy Trio regroupe trois musiciens dont la complicité s'est construite et approfondie au fil de 18 ans de jeu commun. De Greg Lamy à la guitare à Jean-Marc Robin à la batterie en passant par Gautier Laurent à la contrebasse, le trio est devenu l'une des voix les plus singulières de la scène jazz européenne.

Le trio a su parcourir l'Europe, l'Amérique et l'Asie, développant ainsi un langage musical personnel où se mêlent lyrisme, énergie rythmique et improvisation vivante, précise-t-on dans sa biographie.

Le trio est attendu le jeudi 14 mai à 21h pour enflammer la 34ᵉ scène In du Saint-Louis jazz.

Durant quatre jours, le festival proposera "une programmation riche, ouverte et résolument actuelle". D'autres grands noms sont attendus à Saint-Louis, notamment le chanteur sénégalais et virtuose de la Kora, Momi Maïga qui vit en Espagne et son quartet, mais également le mythique groupe musical sénégalais l'Orchestra Baobab, formé dans les années 1970.

La 34ᵉ édition du Festival de Jazz de Saint-Louis, c'est aussi une foire internationale artisanale et commerciale qui va réunir des exposants de différentes nations africaines telles que le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun, le Maroc, la Mauritanie, entre autres.

L'affiche de cette édition, signée par l'artiste plasticien Baye Mballo Kébé, met en lumière l'identité de la cité tricentenaire. Elle met en scène trois symboles forts à savoir, le pont Faidherbe, les briques rouges de l'ancien Ndar et un trompettiste, illustrant l'esprit jazz de la ville.

Organisé depuis 1992, le Festival de Jazz de Saint-Louis est l'un des évènements phares de l'agenda culturel sénégalais. Depuis 2016, il figure au catalogue des plus importants festivals de jazz au monde.

Sa notoriété a été bâtie par le passage de plus de 250 musiciens de renommée internationale, parmi lesquels le Camerounais Manu Dibango (1933-2020), les Américains Lucky Peterson (1964-2020), Randy Weston (1926-2018) et Marcus Miller, les Sénégalais Cheikh Lô, Baba Maal, Youssou Ndour et Hervé Samb.