Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - La FIFA modifie les règles du jeu

Le Mondial nord-américain (du 11 juin au 19 juillet 2026), va faire vibrer la planète football. Ce sera la première édition élargie à 48 équipes et organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais au-delà du spectacle attendu, ce Mondial marquera l'entrée en vigueur de nouvelles règles validées par l'International football association board (Ifab), l'organe qui fixe les lois du jeu.

L'instance mondiale a indiqué que le Bureau du Conseil de la Fifa, après consultation des confédérations, avait décidé de modifier l'article 10, alinéa 2, du règlement de la compétition. Désormais, les joueurs quittant le jeu pour contester une décision arbitrale ou adoptant des gestes de protestation, comme se couvrir la bouche lors d'échanges, pourront être sanctionnés d'un carton rouge à la discrétion de l'arbitre.

On note également un chronométrage strict contre les pertes de temps, sanctions disciplinaires renforcées, contrôle accru des comportements et rôle élargi de la Var. Ces nouvelles dispositions suscitent déjà débats et interrogations dans le monde.

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Selon le communiqué de la Fifa, ces mesures visent à lutter contre les comportements discriminatoires et jugés inappropriés sur les terrains. L'instance précise également que toute équipe provoquant l'arrêt définitif d'un match pourra être déclarée perdante par forfait.

Ces mesures s'appuient sur les recommandations de l'International football association board, qui a approuvé à l'unanimité des ajustements aux lois du jeu lors d'une réunion tenue à Vancouver.

La Fifa a par ailleurs adapté le système des cartons jaunes au format élargi à 48 équipes : les avertissements seront effacés à la fin de la phase de groupes puis après les quarts de finale, afin de préserver l'équité de la compétition.