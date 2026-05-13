Ethiopie: Le président français Emmanuel Macron arrive à Addis-Abeba pour une visite officielle

Addis Ababa — Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Addis-Abeba, en Éthiopie, en début d'après-midi pour une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, M. Macron a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui lui a souhaité la bienvenue dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Mon frère Emmanuel Macron, président de la République française, c'est toujours un plaisir de vous accueillir à nouveau en Éthiopie. À l'occasion de votre troisième visite officielle, l'amitié de la France envers notre nation parle d'elle-même. Alors que nous nous apprêtons à avoir des discussions fructueuses, une chose est certaine : les liens qui unissent l'Éthiopie et la France ne font que se renforcer », a écrit Abiy.

Cette visite marque le troisième déplacement officiel de Macron en Éthiopie, soulignant l'engagement diplomatique continu entre les deux pays.

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Les discussions devraient porter principalement sur le renforcement de la coopération dans des domaines tels que le développement, la stabilité régionale, les investissements et les échanges culturels.

L'arrivée du dirigeant français met en évidence l'expansion continue des relations entre l'Éthiopie et la France, à un moment où les deux pays cherchent à approfondir leur collaboration sur les priorités économiques et géopolitiques dans la région.