Sénégal: Saint-Louis célèbre le jazz du 13 au 17 mai 2026

La 34e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis s’ouvre ce 13 mai 2026 dans la ville de Saint-Louis. Pendant cinq jours, jusqu’au 17 mai, la cité historique sénégalaise accueille artistes, musiciens et festivaliers venus de plusieurs horizons autour d’un rendez-vous devenu l’un des événements culturels majeurs du continent africain.

Installée à la Place Baya Ndar, face au mythique Pont Faidherbe, la scène principale mettra cette année à l’honneur plusieurs sonorités contemporaines, notamment le jazz moderne, l’afrobeat, le blues du Sahel et les fusions musicales atlantiques. Les organisateurs annoncent cinq soirées de concerts sous les étoiles, dans une ambiance mêlant patrimoine, création artistique et ouverture culturelle.

Fondé en 1993, le festival s’est progressivement imposé comme une plateforme internationale du jazz en Afrique. Chaque année, Saint-Louis devient un carrefour culturel où se croisent artistes confirmés, jeunes talents et amateurs de musique de différentes générations. En parallèle des concerts, plusieurs activités sont programmées, notamment des expositions, des rencontres culturelles, des spectacles « off » et des animations destinées au grand public.

L’événement se distingue également par son cadre architectural et historique, qui contribue à son attractivité touristique. De nombreux visiteurs prolongent leur séjour dans la ville afin de participer aux différentes activités culturelles organisées autour du festival.

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Au-delà de sa dimension musicale, le Festival international de Jazz de Saint-Louis poursuit plusieurs objectifs culturels, sociaux et économiques. Il ambitionne notamment de dynamiser la scène culturelle sénégalaise, de promouvoir le tourisme dans la région de Saint-Louis et de favoriser les échanges entre les cultures. Le rendez-vous vise aussi à soutenir les artistes émergents, encourager les rencontres entre les communautés et contribuer au développement économique local grâce aux retombées générées par l’affluence des visiteurs.

À travers cette manifestation, les organisateurs entendent également renforcer le rayonnement national et international de Saint-Louis, tout en consolidant son identité culturelle et son rôle de destination artistique en Afrique de l’Ouest.