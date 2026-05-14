Afrique: Africa CEO Forum - Ouverture ce jeudi à Kigali du rendez-vous annuel du secteur privé africain

14 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Du 14 au 15 mai 2026, Kigali, la capitale rwandaise, accueille l'Africa CEO Forum. Pendant ces deux jours, 2 800 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques venus d'Afrique et du monde entier vont se retrouver pour discuter autour du thème : « Pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces ».

« Le sommet annuel de l'Africa CEO Forum est le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain. Deux jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau dédiés à mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent », lit-on dans une note d'information des organisateurs.

L'Africa CEO Forum est une initiative de « Jeune Afrique Media Group », en partenariat avec la Société financière internationale (SFI).

La cérémonie d'ouverture sera présidée par le chef de l'État rwandais, Paul Kagamé. Il y aura également les interventions de Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI), d'Amir Ben Yahmed, PDG de Jeune Afrique Media Group, et de Jean-Guy Afrika, directeur général du RDB.

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À Kigali, la communauté de 2 500 décideurs de l'Africa CEO Forum participera à des dialogues exécutifs, des débats ouverts et des négociations afin d'explorer comment le capitalisme africain partagé peut être renforcé pour atteindre un changement d'échelle.

À Kigali, l'Africa CEO Forum appelle sa communauté de dirigeants d'entreprise, d'investisseurs, de chefs d'État et de ministres à partager une vision commune : forger des alliances au-delà des frontières, mutualiser les risques et les capitaux, et s'engager résolument à bâtir des champions continentaux afin de permettre à l'Afrique de renforcer son poids économique, de créer des emplois et de conquérir sa place dans le nouvel ordre mondial.

Les principaux sujets qui seront abordés incluent : la reconfiguration du commerce mondial, la construction des infrastructures africaines à l'heure de la souveraineté technologique, la mobilisation des capitaux institutionnels de long terme au profit des projets africains, l'entrée de l'Afrique dans l'ère des mégaprojets ainsi que l'industrie intelligente.

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