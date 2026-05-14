Afrique: Brice Clotaire Oligui Nguema échange avec la diaspora gabonaise avant l'Africa CEO Forum

Ce 13 mai 2026 à Kigali, capitale du Rwanda, le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a marqué une étape humaine. La rencontre avec la diaspora de son pays qui a eu lieu avant d'entrer dans le vif des discussions économiques. Il a consacré cette journée à un dialogue direct avec sa communauté vivant au Rwanda. Ladite communauté compte près de 1500 âmes établies dans ce pays ami et partenaire.

La rencontre organisée à Kigali était conviviale, dans une belle ambiance. Elle a rassemblé plusieurs centaines de Gabonais. Étudiants, entrepreneurs et cadres se sont retrouvés autour du Chef de l'État pour un échange à bâtons rompus. Ils étaient accompagnés du Haut-Commissaire de la République gabonaise au Rwanda, le Dr Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme, ainsi que de plusieurs représentants de la diaspora.

L'initiative visait à créer un espace d'écoute et de proximité entre les autorités et les Gabonais établis à l'étranger. Avec plus de 1500 âmes établies dans ce pays, ces derniers constituent un relais important pour le rayonnement du pays et pour les projets de coopération bilatérale avec le Rwanda. « Tirez pleinement parti de votre expérience académique et humaine au Rwanda. Mais souvenez-vous : le Gabon vous attend. » lance le chef de l'Etat Gabonais à l'endroit de ses compatriotes. « Portez haut l'image du Gabon. Respectez les lois du pays qui vous accueille. Restez fiers de ce que vous êtes. » a t-il poursuivi.

La diaspora a exprimé sa fierté de communiquer avec son président de la République sans protocole et surtout en toute convivialité. Aussi, a t-elle écouté attentivement les souhaits du chef de l'Etat et promet-elle de tirer pleinement parti de leur expérience académique et humaine de leur pays d'accueil. Elle n'a pas manqué de souligner son envie de rentrer au pays pour apporter leur pierre pour bâtir ce Gabon nouveau.

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Ce temps d'échange avec la diaspora, faut-il le souligner, s'inscrit dans la volonté affichée par les autorités de maintenir un lien constant avec les Gabonais de l'extérieur, en amont des grandes échéances diplomatiques et économiques.