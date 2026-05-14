Afrique: Environ 2 500 participants attendus à l'Africa CEO Forum 2026, à Kigali (Médias)

13 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Environ 2 500 participants, dont des chefs d'État et des investisseurs, prendront part à la 13e édition de l'Africa CEO Forum, l'une des plus grandes rencontres du secteur privé africain, prévu jeudi et vendredi à Kigali, la capitale du Rwanda, a-t-on appris de plusieurs médias.

"Évoluer ou échouer : pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces ?" est le thème de ce forum. Jeune Afrique Media Group et la Société financière internationale, l'institution chargée du financement du secteur privé au groupe de la Banque mondiale, prennent part à son organisation.

Les participants vont examiner les principaux enjeux économiques de l'Afrique, dans le but de renforcer les opportunités d'investissement et de coopération sur le continent, affirme l'Agence mauritanienne d'information (AMI), citant les organisateurs.

Les travaux du forum contribueront au renforcement de la taille critique des entreprises africaines et à la constitution d'un "capitalisme continental unifié", ajoute l'AMI.

La 12e édition de l'Africa CEO Forum a eu lieu en 2025, à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. "Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent ?" était le thème de cette rencontre.

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