Afrique: Le pays présente ses opportunités d'investissement à l'« Africa CEO Forum 2026 » à Kigali

13 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par QCB/BS

Luanda — La présentation des opportunités d'investissement et du nouveau profil économique de l'Angola dominera l'agenda angolais lors de la 13e édition de l'Africa CEO Forum 2026, considéré comme le plus grand rendez-vous international annuel du secteur privé africain, prévu les 14 et 15 mai à Kigali, capitale du Rwanda.

Lors du forum, le pays sera représenté par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, qui interviendra au panel intitulé « Invest in Angola », selon un communiqué de presse consulté mercredi par l'ANGOP. D'après le document, la participation angolaise intervient dans un contexte où l'agriculture occupe désormais une place centrale dans la structure productive nationale, s'affirmant actuellement comme le principal contributeur à l'économie angolaise, devant le secteur pétrolier traditionnel en termes de poids dans l'activité économique intérieure, reflet du processus de diversification en cours.

Au cours du panel, José de Lima Massano présentera également les principales réformes économiques mises en oeuvre par l'Exécutif, notamment l'amélioration du climat des affaires, l'expansion des infrastructures logistiques et productives, les mesures d'incitation à l'investissement privé ainsi que la croissance des secteurs non pétroliers, en particulier l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'énergie, la logistique et les mines.

En marge du forum, le responsable angolais tiendra des rencontres avec des investisseurs africains, des représentants d'institutions financières internationales et des chefs d'entreprise, dans le but de renforcer les partenariats économiques et de mobiliser de nouveaux investissements en faveur de l'Angola.

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L'édition 2026 de l'Africa CEO Forum 2026 se déroule sous le thème : « L'impératif de l'échelle : pourquoi l'Afrique doit adopter la propriété partagée » et devrait réunir environ 2 500 participants issus de quelque 75 pays. Parmi les personnalités de premier plan annoncées figurent le Président du Rwanda, Paul Kagame, et le Président du Nigéria, Bola Tinubu.

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