Soudan: Le pays participe à la 79e Assemblée mondiale de la Santé

16 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, est arrivé à Genève à la tête de la délégation prenant part aux travaux de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, prévue du 18 au 23 Mai.

Le ministre a été accueilli à l'aéroport international de Genève par l'ambassadeur Hassan Hamed Hassan, représentant permanent du Soudan auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève.

Au cours de l'Assemblée, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim doit prononcer l'allocution officielle du Soudan, axée sur les conséquences des attaques systématiques menées par la milice rebelle contre les infrastructures sanitaires du pays, et sur les répercussions de ces destructions sur la prestation des services de santé essentiels.

Le ministre participera également à plusieurs réunions ministérielles et événements en marge de l'Assemblée, tout en menant une série d'entretiens bilatéraux avec des ministres de la Santé, des chefs de délégation et des responsables d'organisations internationales concernées.

Un entretien avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé figure également au programme de la visite.

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