Soudan: Le ministre de la Santé entame ses activités à Genève par une réunion élargie avec la mission du pays auprès des Nations Unies

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed a entamé vendredi ses activités à Genève par une réunion élargie regroupant la délégation soudanaise et les membres de la mission du Soudan auprès des Nations unies.

La réunion a passé en revue le programme préparé par la mission pour la participation à l'Assemblée mondiale de la santé, ainsi que les priorités du gouvernement soudanais à la lumière des attaques systématiques menées par la milice rebelle contre le système de santé. Les discussions ont également porté sur les défis liés à la mise en oeuvre de la stratégie gouvernementale de lutte contre les épidémies, ainsi que sur l'initiative du Premier ministre visant à éradiquer le paludisme.

La réunion a, en outre, examiné les préparatifs de participation aux réunions ministérielles conjointes et aux rencontres bilatérales avec les ministres et chefs de délégations.