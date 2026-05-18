Cap-Vert: Annonce de l'arrivée de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les élections législatives du 17 mai 2026 en République du Cabo Verde

17 Mai 2026
African Union (Addis Ababa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a déployé une Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA) afin d'observer les élections législatives prévues le 17 mai 2026 en République du Cabo Verde.

La MOEUA est conduite par S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité de la Commission de l'Union africaine, et séjournera en République du Cabo Verde du 13 au 20 mai 2026. La Mission est composée d'observateurs issus des États membres de l'Union africaine.

Conformément à la méthodologie d'observation électorale de l'Union africaine, la Mission mènera des consultations avec les parties prenantes impliquées dans le processus électoral et observera les derniers jours de la campagne électorale, les opérations du jour du scrutin ainsi que l'environnement postélectoral.

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La Mission publiera un rapport final fondé sur les observations objectives, impartiales et indépendantes réalisées par ses observateurs déployés sur le terrain, ainsi que sur leurs interactions avec les différentes parties prenantes concernées. Le rapport comprendra des recommandations appropriées visant à renforcer la démocratie, l'État de droit et la gouvernance électorale, qui constituent des fondements essentiels pour la paix, la sécurité, la stabilité nationale et le développement durable.

Fait à Praia, le 15 mai 2026

Pour la Mission,

S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye

Commissaire du département des Affaires politiques, Paix et Sécurité

Commission de l'Union africaine

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