Afrique: CAN 2027 (Q) - Le Sénégal hérite du Soudan, du Mozambique et de l'Éthiopie

Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2027. À l'issue du tirage au sort effectué ce mardi au Caire par la CAF, les Lions de Pape Thiaw ont été versés dans le groupe J avec le Soudan, le Mozambique et l'Éthiopie.

Champion d'Afrique en titre, le Sénégal part favori dans une poule composée d'adversaires déjà croisés ces dernières années. Les Lions avaient notamment éliminé le Soudan en huitième de finale de la CAN 2025 après l'avoir affronté lors des qualifications au Mondial 2026. Le Mozambique figurait aussi dans le groupe du Sénégal lors des éliminatoires de la CAN 2024. Les qualifications se disputeront entre septembre 2026 et mars 2027. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Tous les groupes de qualification pour la CAN 2027

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

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Groupe B : Egypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya*, Erythrée

Groupe E : RD Congo, Guinée Equatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, Centrafrique

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie*, Guinée-Bissau