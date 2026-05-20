Sénégal: Élimination du trachome - Le pays officiellement certifié par l'OMS

Le Sénégal a officiellement reçu, mardi, la certification de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) consacrant l'élimination du trachome comme problème de santé publique, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

La distinction a été remise au ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, par le Directeur général de l'Oms, en marge de la 79e Assemblée mondiale de la Santé tenue à Genève.

Dans un communiqué, le ministère souligne qu'il s'agit d'« un instant fort, symbolique, empreint de fierté et de reconnaissance », venant couronner plusieurs années d'efforts de lutte contre cette maladie infectieuse oculaire, considérée comme l'une des principales causes de cécité évitable dans le monde.

Les autorités sanitaires sénégalaises rappellent que cette avancée historique est le résultat « de campagnes de sensibilisation, de dépistage, de prise en charge et de mobilisation communautaire menés à travers le pays ».

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Déjà validée par l'Oms le 15 juillet 2025, l'élimination du trachome permet désormais au Sénégal d'intégrer le cercle restreint des 25 pays au monde, dont seulement neuf en Afrique, ayant réussi à éradiquer cette maladie comme problème de santé publique.

Le ministère de la Santé estime que cette certification traduit « la solidité du système de santé » ainsi que « l'engagement collectif de l'État, des professionnels de santé, des partenaires techniques et financiers et des communautés ».

Le département dirigé par Dr Ibrahima Sy a également adressé ses félicitations aux équipes médicales, partenaires et populations ayant contribué à cette réussite sanitaire majeure.