Sénégal: Santé publique - Le Sénégal officiellement certifié pour l'élimination du trachome

Le Sénégal a été officiellement certifié pour l'élimination du trachome comme problème de santé publique à travers le pays. La certification a été remise mardi au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en marge de la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé.

En marge de la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a remis, ce mardi 19 mai 2026, au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, la certification officialisant l'élimination du trachome comme problème de santé publique au Sénégal.

Selon une note de la tutelle, cette certification symbolise un instant fort, symbolique, empreint de fierté et de reconnaissance. Elle consacre des années d'efforts, de campagnes de sensibilisation, de dépistage, de prise en charge et de mobilisation communautaire menés à travers le pays.

Validée par l'OMS le 15 juillet 2025, cette avancée historique permet désormais au Sénégal d'entrer dans le cercle restreint des 25 pays au monde, dont seulement 9 en Afrique, ayant réussi à éliminer le trachome comme problème de santé publique.

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« Une victoire majeure qui témoigne de la solidité de notre système de santé et de l'engagement collectif de l'État, des professionnels de santé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des communautés », poursuit le texte.

Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique adresse ses chaleureuses félicitations au ministre Dr Ibrahima Sy et rend un vibrant hommage à toutes les équipes de santé, aux partenaires et aux communautés qui ont contribué à cette réussite historique pour le Sénégal.