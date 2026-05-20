Soudan: Le pays intensifie ses efforts pour restaurer les services de santé après la guerre

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, a affirmé aujourd'hui que le Soudan poursuivait « avec détermination » ses efforts de relèvement et de reconstruction du système sanitaire, malgré les lourdes conséquences de la guerre sur les infrastructures et les services de santé du pays.

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, a affirmé aujourd'hui que le Soudan poursuivait « avec détermination » ses efforts de relèvement et de reconstruction du système sanitaire, malgré les lourdes conséquences de la guerre sur les infrastructures et les services de santé du pays.

S'exprimant devant la 79e Assemblée mondiale de la Santé au Palais des Nations à Genève, le ministre a indiqué que les attaques menées par la milice rebelle contre les établissements de santé, les personnels médicaux et les approvisionnements sanitaires avaient aggravé la crise humanitaire et provoqué la fermeture de nombreux hôpitaux.

Il a toutefois souligné que les autorités soudanaises continuaient de réhabiliter les institutions sanitaires, de renforcer les soins de santé primaires, les campagnes de vaccination, la surveillance épidémiologique et les mécanismes de réponse aux urgences.

Dr. Haitham Mohamed Ibrahim a également salué le rôle des personnels de santé soudanais, qualifiés d'« armée blanche », pour avoir assuré la continuité des services vitaux dans des conditions difficiles.

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Le ministre a annoncé que le Soudan avait été déclaré exempt de choléra grâce aux efforts nationaux et aux partenariats sanitaires, tout en réaffirmant l'ambition de l'initiative lancée par le Premier ministre, Pr. Kamil Idris, en faveur d'un « Soudan sans paludisme ».

En conclusion, il a appelé l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires internationaux à soutenir la réhabilitation du système de santé soudanais et à renforcer les partenariats durables pour appuyer le relèvement du pays.