Soudan: Le ministre de la Santé rencontre son homologue qatari à Genève

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, s'est entretenu lundi à Genève avec le ministre qatari de la Santé publique, Dr. Mansour bin Ibrahim bin Saad Al Mahmoud, en marge des travaux de la 79e Assemblée mondiale de la santé.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de la santé, notamment dans le cadre des efforts de relèvement et de reconstruction au Soudan, ainsi que la reprise des projets sanitaires et de développement interrompus par la guerre.

Le ministre de la santé a salué le soutien du Qatar au Soudan durant la crise, mettant en avant les efforts humanitaires et sanitaires fournis au peuple soudanais. Il a également indiqué qu'environ 500 hôpitaux et établissements de santé avaient été touchés par les attaques des FSR, précisant que plus de 80 % des structures sanitaires avaient désormais repris leurs activités.

De son côté, le ministre qatari de la Santé a réaffirmé l'engagement de Doha à soutenir le secteur sanitaire soudanais, en particulier dans les domaines de la réhabilitation des infrastructures médicales et des projets de reconstruction.

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Les deux responsables ont enfin souligné leur volonté de poursuivre la coordination et la coopération dans les domaines sanitaire, humanitaire et du développement afin de soutenir les efforts de relèvement au Soudan.