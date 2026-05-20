Libye: «Un tortionnaire notoire», un ancien directeur de prison libyen face à l'accusation de la CPI

La Cour pénale internationale a ouvert les audiences de mise en accusation de Khaled Mohamed Ali el-Hishri. L'un des commandants de la prison de Mitiga, en Libye. El-Hishri doit répondre de crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour des viols, des violences sexuelles, des tortures et des persécutions. Pendant trois jours, le procureur doit convaincre les juges de confirmer les accusations et de les renvoyer en procès. Ils auront ensuite 60 jours pour rendre leur décision.

« L'ange de la mort », c'est le nom donné par certains témoins qui figurent au dossier de l'accusation... Khalid el-Hishri était « un tortionnaire notoire », a déclaré la procureure adjointe Nazhat Khan.

La première journée d'audience qui a plongé la Cour dans l'univers terrifiant de la prison de Mitiga où était mis en oeuvre un système institutionnel de persécutions, selon l'accusation. L'accusation a décrit les conditions de détention à Mitiga où des milliers de détenus étaient, dans une large majorité, des civils, avec quelques combattants désarmés. Tous les prisonniers ont subi interrogatoires et tortures, dormant dans des salles surpeuplées avec peu de nourriture, pas de soins ni de médicaments.

« Khalid el-Hishri a pu agir en toute impunité »

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Face aux trois juges, la procureure adjointe a planté le contexte des crimes qu'elle reproche au milicien Khalid El Ishri : « Khalid el-Hishri a pu agir en toute impunité jusqu'à son arrestation l'an dernier. Lui et d'autres responsables des Forces spéciales de dissuasion, qui contrôlent le site de la prison de Mitiga, ont commis des crimes sans aucune conséquence et sans la moindre limite, à cause de l'insécurité totale qui s'est installée après la chute du régime Kadhafi et à cause du conflit en cours qui leur permet d'accumuler une puissance et des moyens considérables ».

Khalid el-Hishri aurait non seulement ordonné les crimes aux gardiens, ou à certains prisonniers qui participaient, il aurait aussi personnellement participé. Selon l'accusation, il a lui-même violé, torturé et tué plusieurs détenus. Ils ont commencé à décrire en détail le fonctionnement de la milice, les Forces spéciales de dissuasion, qui à certaines périodes ont été en quelque sorte sous-traitées par le gouvernement de Tripoli pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Encadré de gardiens, en costume-cravate, assis derrière ses avocats dans la salle d'audience, la mine patibulaire du suspect n'a rien laissé paraitre. L'ancien chef du quartier des femmes de la prison de Mitiga a écouté les déclarations presque impassible.

Les audiences se poursuivront jusqu'au jeudi 21 mai avec les déclarations des avocats des victimes et de la défense.