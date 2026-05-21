Sénégal: Dialogue national 2026 - Le Président ouvre des consultations avec d'anciens hauts responsables de l'État

21 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans le cadre du nouveau format retenu pour la Journée nationale du dialogue 2026, le Président de la République a choisi d'ouvrir les consultations par une série d'audiences accordées à d'anciens Premiers ministres, anciens ministres des Finances et anciens ministres de l'Intérieur.

Selon la présidence, cette démarche traduit la reconnaissance de la République envers celles et ceux qui ont exercé de hautes responsabilités publiques depuis l'indépendance. Les autorités estiment que les parcours, décisions et expériences accumulés par ces anciens responsables constituent une part importante du patrimoine politique et institutionnel national.

L'expérience de l'État au service de la Nation

Le document souligne qu'avoir dirigé la Primature ou occupé les portefeuilles des Finances et de l'Intérieur confère une connaissance particulière des mécanismes de l'État et des réalités de la décision publique. Cette expérience, considère la Présidence, dépasse les trajectoires individuelles pour constituer un bien commun au service de la République.

À travers ces audiences, le Chef de l'État entend ainsi recueillir des analyses et des contributions issues de sensibilités diverses, dans un contexte marqué par des défis économiques, sociaux, sécuritaires et politiques.

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