Sénégal: Journée du dialogue national 2026 - Un nouveau format adapté aux contraintes du calendrier religieux

Le Président de la République a opté, cette année, pour une formule de consultations directes et resserrées dans le cadre de la Journée nationale du dialogue prévue le 28 mai 2026. Cette démarche exceptionnelle, motivée par la proximité de deux grandes fêtes religieuses notamment la Pentecôte et la Tabaski, se déroulera du 21 au 31 mai à travers une série d'audiences présidentielles avec plusieurs personnalités et représentants des forces vives de la Nation.

Selon le dossier de presse rendu public par la présidence, le Chef de l'État recevra d'abord d'anciens Premiers ministres, anciens ministres des Finances ainsi que d'anciens ministres de l'Intérieur. Une seconde phase des consultations sera ensuite ouverte à d'autres personnalités, notabilités et acteurs représentatifs de la société sénégalaise.

Ces échanges porteront principalement sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique du pays, avec pour objectif de dégager des consensus durables au service des Sénégalais. La Présidence souligne que cette initiative s'inscrit dans la continuité de la méthode de gouvernance adoptée depuis l'investiture du 2 avril 2024, fondée sur « le dialogue en temps de paix et la concertation ».

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Un format adapté au contexte religieux

Le choix de ce dispositif restreint découle de la configuration particulière du calendrier religieux de cette année. La Pentecôte et la Tabaski seront célébrées à seulement quatre jours d'intervalle, une situation qui mobilise fortement les familles sénégalaises tant sur le plan spirituel que matériel.

Dans le dossier de presse, il est expliqué que l'organisation de grandes rencontres publiques réunissant des centaines de participants venus de différentes régions du pays aurait constitué une contrainte supplémentaire pour de nombreux citoyens déjà engagés dans les préparatifs des fêtes.