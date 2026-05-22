Afrique: Maurice contraint de revoir son agenda diplomatique et budgétaire

Le report du quatrième India-Africa Forum Summit (IAFS-IV), prévu du 28 au 31 mai à New Delhi, bouleverse discrètement mais profondément l'agenda diplomatique mauricien. Selon plusieurs sources concordantes, le sommet stratégique entre l'Inde et les pays africains a été repoussé en raison des inquiétudes sanitaires liées à l'épidémie d'Ebola qui touche certaines régions du continent africain.

Pour Port-Louis, ce contretemps dépasse largement le cadre protocolaire. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, devait profiter de ce rendez-vous continental pour enchaîner plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau avec des chefs d'État africains et asiatiques, dans le prolongement direct de l'Africa Forward Summit tenu récemment. Ces échanges devaient notamment porter sur les investissements régionaux, la sécurité maritime, la coopération énergétique, la finance africaine et le repositionnement stratégique de Maurice dans l'océan Indien.

Selon des sources proches du dossier, l'importance géopolitique de cette séquence diplomatique était telle que le calendrier budgétaire mauricien aurait lui-même été ajusté afin de permettre au chef du gouvernement d'être présent à New Delhi. Le Budget 2026-2027 aurait ainsi été repoussé d'une semaine pour éviter tout chevauchement avec ce sommet considéré comme crucial pour la diplomatie économique du pays.

Cette reconfiguration témoigne de la place grandissante qu'occupe désormais l'Afrique dans la stratégie extérieure de Maurice. Longtemps tournée principalement vers l'Europe et l'Inde, l'île cherche depuis plusieurs années à se positionner comme une plateforme financière, technologique et logistique entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Dans ce contexte, l'India-Africa Forum Summit représentait une occasion rare de consolider des réseaux politiques et économiques au plus haut niveau.

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L'Inde, de son côté, considère également ce sommet comme un instrument majeur de son influence face à la montée en puissance chinoise sur le continent africain. New Delhi multiplie depuis une décennie les initiatives diplomatiques, commerciales et sécuritaires envers l'Afrique, notamment dans les domaines pharmaceutique, numérique, agricole et infrastructurel.

Le report du sommet ne signifie pas son abandon. Les autorités indiennes et l'Union africaine ont indiqué que de nouvelles dates seraient annoncées une fois la situation sanitaire stabilisée. Mais ce contretemps rappelle à quel point les grands équilibres diplomatiques contemporains restent vulnérables aux crises sanitaires mondiales.

Pour Maurice, l'épisode souligne aussi une réalité plus profonde : dans un monde fragmenté et instable, la diplomatie économique n'est plus un exercice secondaire. Elle influence désormais directement les arbitrages nationaux, y compris budgétaires.