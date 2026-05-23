Afrique: Grâce royale - Le Maroc desserre l'étau pour les supporters sénégalais condamnés après la CAN

Le Royaume du Maroc a annoncé ce samedi une mesure de grâce royale en faveur des supporters sénégalais condamnés à la suite des incidents survenus lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée sur le royaume chérifien. Une décision prise à l’occasion de l’Aïd Al-Adha et présentée comme un geste de clémence fondé sur les liens historiques unissant Rabat et Dakar.

Un acte d'humanisme

Dans un communiqué officiel, le Cabinet royal indique que le roi Mohammed VI a accordé sa grâce aux ressortissants sénégalais impliqués dans des infractions commises durant la compétition continentale disputée entre décembre 2025 et janvier 2026.

Les autorités marocaines soulignent que cette décision repose sur des " considérations humaines" et traduit "la profondeur des relations fraternelles" entre les deux pays.

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Le texte insiste également sur les valeurs de "clémence", de "générosité", de "bienveillance" et de "tolérance" mises en avant par le Royaume.

Cette mesure intervient un mois après que la Cour d'appel de Rabat ait confirmé les peines des 18 supporters sénégalais. Trois d'entre eux avaient retrouvé la liberté le 7 Mai.

Le PR Diomaye Faye salue un geste "d’humanité et de fraternité"

Réagissant à cette décision, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude envers le souverain marocain, saluant un geste "de clémence et d’humanité".

Le chef de l’État a également mis en avant la solidité des relations entre Dakar et Rabat, régulièrement marquées par des actes de solidarité et de coopération.

Il a adressé ses vœux d’Aïd au roi Mohammed VI ainsi qu’au peuple marocain, alors que les modalités du retour des supporters concernés vers le Sénégal sont en cours de préparation.

Au-delà de son caractère humanitaire, cette grâce royale revêt aussi une portée diplomatique et symbolique.

Dans un contexte où les grands événements sportifs deviennent des espaces d’influence régionale, cette initiative pourrait contribuer à renforcer davantage les liens entre le Maroc et les opinions publiques ouest-africaines, à l’heure où la coopération continentale autour du sport, de la mobilité et de la sécurité prend une importance croissante.