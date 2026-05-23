Afrique: Grâce royale au Maroc - Le président Bassirou Diomaye Faye salue un geste de « clémence et d'humanité »

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté Mohammed VI après la grâce accordée à des supporters sénégalais retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Dans un message empreint de reconnaissance et de fraternité, le chef de l'État sénégalais a annoncé la libération prochaine des compatriotes concernés grâce à la décision royale prise à l'occasion de l'Aïd el-Kébir.

« Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d'Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l'occasion de l'Aïd el-Kébir », a déclaré le président sénégalais.

Le président Faye a tenu à saluer un acte « empreint de clémence et d'humanité », adressant au souverain marocain « ses remerciements les plus sincères » pour cette mesure de grâce.

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Au-delà de la dimension humanitaire, cette décision vient, selon Dakar, consolider les relations historiques entre les deux pays. « Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer », a souligné le chef de l'État.

Le message présidentiel s'est conclu par des voeux adressés au roi et au peuple marocain à l'occasion de la fête religieuse : « Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain. »

Cette grâce royale intervient dans un contexte où les relations entre Sénégal et Maroc demeurent marquées par une coopération étroite sur les plans diplomatique, économique et culturel.