Afrique: La RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud décident d'une surveillance transfrontalière contre Ebola

La réunion ministérielle de haut niveau tenue les 22 et 23 mai 2026 à Kampala entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud a débouché sur une résolution majeure : le renforcement de la surveillance sanitaire transfrontalière pour freiner la propagation du virus Ebola Bundibugyo.

Face à une épidémie en progression dans plusieurs provinces de l'est de la RDC, notamment l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, les ministres de la Santé réunis avec leurs partenaires, dans la capitale ougandaise, ont jugé urgent de mieux contrôler les mouvements de populations entre les pays de la région, rapporte une dépêche du ministère de la santé.

Une priorité : détecter rapidement les cas aux frontières

Au centre des discussions, la nécessité de mettre en place des systèmes d'alerte précoce efficaces le long des frontières communes. Les trois pays ont convenu de renforcer les dispositifs de surveillance sanitaire aux points d'entrée officiels et informels, afin d'identifier rapidement les cas suspects et de limiter les chaînes de transmission.

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Cette décision repose sur un constat partagé : la porosité des frontières, combinée aux mouvements liés aux activités commerciales, minières et humanitaires, favorise la circulation du virus entre les pays.

Une réponse coordonnée face à une menace régionale

Les participants ont insisté sur l'importance d'une harmonisation des mesures sanitaires d'un pays à l'autre. L'objectif est d'éviter les failles dans le dispositif de riposte et de garantir une action cohérente à l'échelle régionale.

Le suivi des déplacements dans les zones à haut risque sera également renforcé, en particulier dans les régions frontalières et les sites miniers, identifiés comme des zones de forte vulnérabilité.

Une mobilisation renforcée des acteurs locaux

Au-delà des mesures techniques, les ministres ont souligné le rôle crucial des communautés locales, des leaders communautaires et des médias dans la surveillance et la lutte contre la désinformation. La sensibilisation des populations est perçue comme un levier essentiel pour détecter précocement les cas et encourager le recours aux structures de santé.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré le 20 mai à Geneve, que l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit en RDC et en Ouganda constitue une urgence sanitaire publique de portée internationale.