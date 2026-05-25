Sénégal: Les députés convoqués en séance plénière, mardi

Dakar — Les députés sont convoqués en séance plénière mardi prochain à partir de 9 heures à l'Assemblée nationale pour examiner la réintégration du député Ousmane Sonko et procéder à l'élection d'un nouveau président de l'institution parlementaire, a appris dimanche l'APS de source officielle.

L'ordre du jour porte sur la "réintégration du député Ousmane Sonko" et "l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale", indique un communiqué de l'institution parlementaire.

Le président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye, a annoncé, ce dimanche, la démission de ses fonctions à la tête de l'institution parlementaire, expliquant que "cette décision procède d'un choix personnel guidé par sa conception des institutions et l'intérêt supérieur de la nation".

Cette démission intervient 48 heures après le limogeage d'Ousmane Sonko du poste de Premier ministre.