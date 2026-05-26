Sénégal: Retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée - Les députés convoqués ce mardi

L'Assemblée nationale du Sénégal s'apprête à vivre une journée décisive ce mardi 26 mai 2026. Les députés sont convoqués en séance plénière à partir de 9 heures pour deux points majeurs : la réintégration officielle d'Ousmane Sonko au sein de l'hémicycle et l'élection du nouveau président de l'institution parlementaire.

Cette séance intervient dans un contexte politique particulièrement suivi, marqué par la démission d'El Malick Ndiaye de la tête de l'Assemblée nationale. Le Bureau de l'institution, réuni dimanche, a acté cette démission ainsi que la demande de réintégration d'Ousmane Sonko, ouvrant ainsi la voie à une recomposition au sommet du pouvoir législatif.