communiqué de presse

NOUS, les Ministres de la Santé de la République Démocratique du Congo (RDC), de la République de l'Ouganda et de la République du Soudan du Sud, ainsi que le Directeur Général d'Africa CDC, les délégations et représentants de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l'UNICEF, du FNUAP, ainsi que les partenaires techniques et de développement, réunis lors de la Réunion ministérielle de haut niveau sur la coordination transfrontalière relative à l'épidémie de maladie a virus ebola due au virus Bundibugyo tenue à kampala, en Ouganda, du 22 au 23 mai 2026 sous le thème : « Solidarité régionale, préparation et réponse coordonnée » ;

PRÉAMBULE

CONSCIENTS que la maladie Ebola due au virus Bundibugyo (BVD) demeure une menace majeure de santé publique avec de graves conséquences sanitaires, humanitaires, sociales et économiques pour les pays affectés et la région ;

PRÉOCCUPÉS par l'évolution de l'épidémie maladie Ebola due au virus Bundibugyo déclarée par Africa CDC le 15 mai 2026 conformément à son mandat continental lorsqu'au moins un pays est concerné, suivie par les déclarations du Gouvernement de la République démocratique du Congo et du Gouvernement de l'Ouganda le même jour ;

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NOTANT que l'épidémie actuelle affectant les provinces de l'Ituri et du Kivu, marquée par l'augmentation du nombre de cas suspects et confirmés, la persistance de chaînes de transmission actives ainsi que des mouvements transfrontaliers documentés impliquant l'Ouganda et l'ensemble de la région, constitue à la fois une urgence de santé publique de portée internationale et une urgence de santé publique de sécurité continentale, nécessitant un renforcement de la coordination régionale et de la solidarité afin de contenir urgemment l'épidémie et de prévenir toute propagation transfrontalière supplémentaire ;

RECONNAISSANT le risque régional accru lié à la porosité des frontières, aux corridors commerciaux et miniers actifs, aux crises humanitaires, aux déplacements de populations, à l'insécurité ainsi qu'aux limites des capacités de surveillance et de préparation aux points d'entrée et dans les communautés frontalières ;

APPRECIANT les efforts des Gouvernements de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud, des agents de santé de première ligne, des équipes d'intervention rapide, du personnel de laboratoire, des acteurs humanitaires, des communautés et des partenaires soutenant les efforts de préparation et de riposte en cours ;

RAPPELANT les obligations des États membres en vertu du Règlement sanitaire international (2005), du cadre de collaboration régionale et de sécurité sanitaire d'Africa CDC, ainsi que les engagements continentaux visant à renforcer la préparation aux épidémies, la surveillance et les systèmes coordonnés de réponse aux urgences sanitaires ;

SALUANT le leadership d'Africa CDC, en tant qu'agence continentale de santé publique, avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires, dans l'organisation de cette Réunion ministérielle de haut niveau visant à renforcer la solidarité régionale, la coordination technique ainsi que la préparation et la riposte opérationnelles à l'épidémie maladie Ebola due au virus Bundibugyo ;

REMERCIANT Son Excellence Yoweri Museveni, Président de la République de l'Ouganda, ainsi que le Gouvernement ougandais pour avoir accepté d'accueillir et de faciliter les opérations de l'Équipe de soutien à la gestion des incidents (IMST) à Kampala, en tant que siège élargi des opérations pour tous les pays affectés et à risque ;

NOUS CONVENONS par la présente les actions et engagements suivants :

1. Renforcer la surveillance transfrontalière et les systèmes d'alerte précoce

S'engager à renforcer les systèmes coordonnés de surveillance sanitaire transfrontalière, la surveillance basée sur les événements, la recherche conjointe des contacts, la recherche active des cas et le partage en temps réel des informations entre la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud, notamment à travers des réunions régulières de coordination transfrontalière et des mécanismes harmonisés de rapportage.

2. Harmoniser la préparation aux points d'entrée et le suivi de la mobilité des populations

S'engager à renforcer et harmoniser les mesures de santé publique aux points d'entrée officiels et non officiels, y compris le dépistage des voyageurs, la gestion des alertes, les mécanismes d'orientation, la cartographie des mouvements de populations et le suivi le long des corridors de mobilité à haut risque et dans les communautés frontalières.

3. Protéger les agents de première ligne et les communautés vulnérables

S'engager à prioriser la protection des agents de santé de première ligne, des populations déplacées, des communautés minières, des communautés frontalières et d'autres populations vulnérables exposées de manière disproportionnée au risque de transmission.

4. Renforcer l'engagement communautaire

Reconnaître le rôle central des leaders communautaires de confiance, de la société civile, des médias et des réseaux locaux dans la promotion de la sensibilisation du public, de la détection précoce, des mesures de prévention et de la confiance communautaire pendant les opérations de riposte.

5. Renforcer les systèmes de laboratoire et les capacités diagnostiques

S'engager à renforcer la préparation des laboratoires à travers des capacités diagnostiques décentralisées, des systèmes rapides de transport des échantillons, le séquençage génomique, le renforcement des effectifs et l'interopérabilité des systèmes d'information des laboratoires afin de soutenir une confirmation rapide des cas et une riposte efficace.

6. Renforcer la prise en charge clinique ainsi que la prévention et le contrôle des infections

S'engager à renforcer les capacités de prise en charge des cas, les systèmes de triage, la prévention et le contrôle des infections (PCI), les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), les capacités d'isolement, les enterrements dignes et sécurisés ainsi que la protection des agents de santé de première ligne dans les zones affectées et à risque.

7. Renforcer la communication des risques et l'engagement communautaire

S'engager à renforcer les interventions de communication des risques et d'engagement communautaire (RCCE), y compris la surveillance sanitaire communautaire, l'écoute sociale, la gestion des rumeurs, la gestion de l'infodémie, les systèmes de retour d'information communautaire et l'implication des leaders traditionnels, religieux, des jeunes, des femmes et des leaders locaux afin d'améliorer la confiance, l'acceptation et l'adhésion aux mesures de santé publique.

8. Renforcer la coordination opérationnelle et la gestion des incidents

Soutenir l'opérationnalisation et le renforcement de l'Équipe continentale de soutien à la gestion des incidents (IMST), des Centres d'opérations d'urgence de Santé Publique (COUSP), ainsi que des mécanismes nationaux et infranationaux de coordination afin d'assurer une préparation et une riposte régionales harmonisées.

9. Mobiliser un financement durable et un soutien opérationnel

Appeler les États membres, les institutions régionales, les partenaires de développement, les acteurs humanitaires, les bailleurs de fonds et le secteur privé à mobiliser et aligner d'urgence un soutien financier, technique, logistique et opérationnel en faveur des plans nationaux de préparation et de riposte, y compris pour la surveillance, les systèmes de laboratoire, le RCCE, la PCI et le renforcement des capacités du personnel.

10. Renforcer la préparation régionale et la sécurité sanitaire

S'engager à renforcer les capacités de préparation dans les pays et districts frontaliers à risque, notamment à travers des exercices de simulation, le développement des ressources humaines, le prépositionnement des fournitures critiques, la préparation des interventions rapides et la continuité des services de santé essentiels pendant la riposte à l'épidémie.

11. Maintenir un leadership politique de haut niveau et la solidarité régionale

Réaffirmer notre engagement en faveur d'un leadership politique soutenu, de la transparence, de la collaboration multisectorielle et de la solidarité régionale afin de contenir l'épidémie, prévenir sa propagation régionale et protéger la sécurité sanitaire ainsi que la stabilité socio-économique de la région.

12. Faire progresser durablement la sécurité sanitaire régionale

Souligner l'urgence d'investir dans des systèmes de santé résilients, les capacités régionales de préparation, le développement des ressources humaines, les réseaux de laboratoires et les systèmes de coordination des urgences afin de renforcer la sécurité sanitaire collective de l'Afrique et sa préparation aux futures épidémies.

12. Assurer la continuité des services essentiels

Le maintien essentiel des services comprend les soins de santé, l'éducation ainsi que les autres services sociaux critiques dans les provinces et pays affectés tout au long de la riposte à l'épidémie.

Nous exprimons notre gratitude au Gouvernement et au peuple de la République de l'Ouganda pour l'accueil de cette reunion d'envergure et saluons les efforts des intervenants de première ligne, des agents de santé, des communautés et des partenaires qui travaillent sans relâche pour contenir l'épidémie.

FAIT à Kampala, République de l'Ouganda, le 23 mai 2026.