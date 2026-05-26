Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée Nationale du Sénégal

Présidence de la République du Mali / Page Facebook
Ousmane Sonko, nouveau Président de l'Assemblée nationale du Sénégal
26 Mai 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Olivier Berhuse

C'est désormais officiel. L'ancien Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko a été élu ce mardi 26 mai 2026 président de l'Assemblée nationale du Sénégal, à l'issue d'un scrutin organisé dans un hémicycle marqué par le boycott d'une grande partie des forces de l'opposition.

À l'issue du vote des députés, Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale. Il a obtenu 132 voix en sa faveur.,trois jours après avoir été limogé de son poste par le président Bassirou Diomaye Faye.

Il devient ainsi le 14e président de l'institution parlementaire, succédant à El Malick Ndiaye, qui a démissionné de son poste dimanche dernier.

Cette élection historique intervient quelques heures seulement après le retour officiel d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, où il a réintégré son siège de député

Immédiatement après la proclamation solennelle des résultats, le nouveau président de l'Assemblée nationale a officiellement pris ses fonctions. Sous les acclamations debout des parlementaires de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko a rejoint le perchoir pour présider sa toute première séance en tant que chef de la deuxième institution de la République.

Cette accession stratégique au perchoir marque une nouvelle étape dans la réorganisation des institutions sénégalaises, après la désignation d'Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô au poste de chef du gouvernement le 25 mai dernier

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