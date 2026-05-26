L'artiste franco-malienne Aya Nakamura s'apprête à marquer un nouveau tournant dans sa carrière en se produisant au Stade de France les 29, 30 et 31 mai 2026, à l'occasion de trois concerts consécutifs. Une performance rare qui confirme l'ampleur de son succès sur la scène musicale francophone et internationale.

Avec ces trois dates, Aya Nakamura pourrait devenir la première artiste féminine d'origine africaine à réaliser un tel exploit dans cette enceinte emblématique. À Paris, l'engouement du public est déjà visible avec près de 240 000 billets qui auraient été vendus ou réservés pour l'événement.

Cette série de concerts témoigne de l'influence grandissante de l'artiste, dont les titres cumulent des milliards d'écoutes à travers le monde. Au fil des années, Aya Nakamura a multiplié les collaborations avec des artistes internationaux de renom, parmi lesquels la chanteuse nigériane Ayra Starr et le chanteur colombien Maluma.

Sa prestation au Stade de France illustre également l'ascension fulgurante de la chanteuse depuis ses débuts dans l'industrie musicale. En 2023, elle avait déjà rempli à trois reprises l'Accor Arena, confirmant ainsi sa capacité à mobiliser un large public.

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Figure incontournable de la pop urbaine francophone, Aya Nakamura s'impose aujourd'hui comme l'une des artistes francophones les plus écoutées au monde. Dans un communiqué, elle a décrit ce projet comme « une boucle bouclée » et un spectacle « qui lui ressemble », faisant du Stade de France un symbole fort dans son parcours artistique.

Avec cette trilogie de concerts, Aya Nakamura rejoint un cercle très restreint d'artistes féminines ayant marqué l'histoire de cette salle mythique, aux côtés de grandes figures de la scène française et internationale.