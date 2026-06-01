Afrique: Aya Nakamura au Stade de France - Trois soirs de gloire pour le continent et sa diaspora

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Aya Nakamura lors de sa trilogie de concerts au Stade de France (29,30 et 31 mai).
1 Juin 2026
allAfrica.com
Par Usman Diallo

Communément surnommée « la Reine de France » par ses fans, la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura s'est illustrée ce week-end lors d'une trilogie de concerts au Stade de France.

Réunissant plus de 200 000 spectateurs, elle a offert un spectacle de près de trois heures, revisitant ses plus grands succès tout en célébrant les moments marquants de sa carrière. Parmi eux figurait notamment sa prestation avec la Garde républicaine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, qu'elle a recréée sur scène avec ses propres danseurs.

Première artiste africaine à se produire et à remplir ce stade mythique, Aya Nakamura a transformé ce week-end en bien plus qu'un simple événement musical : une véritable page de l'histoire de la musique francophone. Pour l'occasion, elle a convié plusieurs artistes issus du continent africain et de sa diaspora, parmi lesquels le chanteur congolais Fally   Ipupa , l'artiste canado-rwandais Corneille, la légende malienne Oumou Sangaré, la chanteuse cap-verdienne   Ronisia   ou encore la Nigériane Ayra Starr.

Cette programmation, riche en talents africains, a constitué un véritable point d'orgue pour la visibilité des artistes du continent. De la rumba congolaise de  Fally  Ipupa   au   wassoulou   d'Oumou Sangaré, les différentes performances ont mis en lumière la diversité et la richesse des expressions musicales africaines. Tout au long du week-end, elles ont profondément touché un public dont une grande partie était issue des diasporas africaines.

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Pour beaucoup, ces concerts ont représenté bien davantage qu'un simple divertissement. Ils ont permis aux spectateurs de célébrer leur artiste favorite tout en retrouvant, à travers les invités présents sur scène, des sonorités et des références culturelles évoquant leurs origines, leur histoire familiale ou encore leur enfance.

À un an de l'élection présidentielle française, le succès d'Aya Nakamura revêt également une dimension symbolique. Au-delà d'un spectacle grandiose, l'artiste a offert à de nombreux fans, issus du continent africain ou de ses diasporas, une source d'inspiration et d'espoir. Son parcours incarne celui d'une jeune femme noire que beaucoup suivent depuis ses débuts et qui, malgré les critiques et les attaques racistes dont elle a fait l'objet, a réussi à s'imposer comme l'une des figures majeures de la culture populaire française. Une réussite qui témoigne de sa capacité à conjuguer reconnaissance nationale et affirmation de ses racines africaines, sans jamais renoncer à l'une pour l'autre.

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