Afrique: Santé maternelle - La BAD engagée à soutenir les actions du Fnuap

La directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), Diene Keita, et le président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, ont conclu, le 26 mai à Brazzaville, un nouveau partenariat stratégique destiné à renforcer la santé maternelle et à accélérer la transition démographique du continent.

Au-delà de la santé publique, les deux parties entendent faire des investissements en faveur des femmes et des jeunes un levier majeur de croissance économique et de développement durable en Afrique.

Le protocole d'accord, signé par la BAD et l'agence onusienne Fnuap, en parallèle des Assemblées annuelles de la BAD, vise à placer la santé maternelle et le capital humain au coeur des politiques de transformation économique de l'Afrique. Il marque, en effet, une nouvelle étape dans la coopération entre les deux institutions, reposant une conviction commune selon laquelle « investir dans la santé des femmes et des jeunes constitue un moteur essentiel pour permettre aux pays africains de tirer pleinement profit de leur dividende démographique ».

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Malgré des progrès significatifs enregistrés ces dernières années dans la réduction de la mortalité maternelle, le continent reste confronté à de nombreux défis. Les inégalités d'accès aux soins, le manque d'infrastructures adaptées et l'insuffisance des financements continuent de freiner les avancées dans plusieurs pays.

Pour la directrice exécutive du Fnuap, l'avenir économique du continent dépend directement des investissements réalisés aujourd'hui en faveur des femmes et des jeunes. « L'Afrique dispose d'une immense opportunité si nous réalisons des investissements stratégiques en faveur des femmes et des jeunes. Le progrès économique du continent ne sera possible que si nous faisons de la santé des femmes une priorité », a déclaré Diene Keita.

Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, le Fnuap et la BAD comptent développer des mécanismes innovants de financement et d'accompagnement afin d'aider les États africains à renforcer leurs systèmes de santé et à améliorer la résilience démographique. Les priorités annoncées concernent notamment la modernisation des ressources humaines grâce à la formation digitalisée du personnel de santé, le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales, l'amélioration des infrastructures sanitaires adaptées aux effets du changement climatique ainsi que la numérisation des systèmes d'information sanitaire.

Cette coopération entre les deux institutions ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1992, le Fnuap et la BAD collaborent sur plusieurs programmes liés à la santé, à la démographie et au développement humain à travers le continent. Parmi les résultats déjà obtenus figure la modernisation des données démographiques en Côte d'Ivoire, grâce au récent recensement de la population, permettant de disposer de projections fiables sur la fécondité, la mortalité et les migrations.

Au Cameroun, les actions menées dans onze districts sanitaires ont permis d'améliorer l'accès aux soins obstétricaux et néonatals d'urgence. À Madagascar, des campagnes de sensibilisation ont été déployées dans huit régions rurales afin de promouvoir les liens entre l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la santé reproductive. Dans dix pays d'Afrique de l'Est et australe, les questions liées au genre, à la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à la protection de la population vulnérable ont également été intégrées dans les plans d'adaptation au changement climatique.