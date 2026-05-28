Sénégal: L'ex-Président Abdoulaye Wade célèbre ses 100 ans

Né en 1926, l'ancien Président du Sénégal, Abdoulaye Wade, soufflera sa centième bougie le vendredi 29 mai 2026. Pour la célébration de ce siècle de vie, un hommage national lui sera rendu les 4 et 5 juin à Dakar.

Selon plusieurs sites internet du pays, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, souhaite rassembler les Sénégalais autour d'une célébration inclusive, à la hauteur de la contribution d'Abdoulaye Wade à l'histoire politique du pays.

Pour rappel, Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), fut le président de la première alternance démocratique du pays entre 2000 et 2012. Il incarne une figure majeure de la démocratie en Afrique de l'Ouest.

Au programme de cette célébration figurent une cérémonie officielle au Grand Théâtre national, une exposition retraçant le parcours politique de Me Wade, ainsi qu'un grand concert populaire en son honneur. Sans oublier un colloque scientifique pour lui rendre un hommage mérité.