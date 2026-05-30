Sénégal: Le pays célèbre le centenaire d'Abdoulaye Wade

Le Sénégal s’apprête à vivre un moment rare de son histoire politique. L’ancien président de la République Abdoulaye Wade a atteint vendredi 29 mai 2026 l’âge de 100 ans, un cap symbolique pour l’une des figures majeures de la vie politique sénégalaise depuis plus d’un demi-siècle.

Né le 29 mai 1926 à Kébémer, l’ancien chef de l’État, fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS), a marqué durablement la trajectoire démocratique du Sénégal. Opposant historique durant plusieurs décennies, il accède à la présidence de la République en 2000 à l’issue de la première alternance démocratique du pays, avant de diriger le Sénégal jusqu’en 2012.

Si la date du 29 mai conserve une forte portée symbolique, les célébrations officielles de son centenaire ont été reportées aux 4 et 5 juin prochains à Dakar, en raison de la proximité avec la fête de la Tabaski. L’annonce a été faite par les responsables du PDS, qui souhaitent donner à cet hommage une dimension nationale et historique.

Selon le programme présenté par les organisateurs, les festivités débuteront le 4 juin par une cérémonie officielle au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, en présence de personnalités politiques, diplomatiques et culturelles. Une exposition retraçant le parcours de l’ancien président est également prévue, ainsi qu’un concert hommage.

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Le 5 juin, un colloque scientifique doit se tenir au Monument de la Renaissance africaine autour de l’héritage politique et institutionnel d’Abdoulaye Wade. Des universitaires, chercheurs et acteurs politiques sont attendus pour revenir sur son parcours, ses réformes et son rôle dans l’évolution démocratique du Sénégal.

Le centenaire de l’ancien président intervient dans un contexte où son héritage continue d’alimenter le débat public. Pour ses partisans, Abdoulaye Wade demeure l’artisan de l’alternance démocratique de 2000 et l’initiateur de grands projets d’infrastructures. Ses détracteurs rappellent toutefois les controverses qui ont marqué la fin de son pouvoir, notamment autour de sa candidature à un troisième mandat en 2012.

Au-delà des clivages politiques, cette célébration apparaît comme un événement exceptionnel dans l’histoire contemporaine du Sénégal. Peu de dirigeants africains auront atteint un tel âge après avoir exercé les plus hautes fonctions de l’État. Plusieurs voix appellent ainsi à faire de ce centenaire un moment de mémoire nationale consacré au parcours d’un acteur central de la vie politique sénégalaise et africaine.