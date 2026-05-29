Madagascar: Haute Cour Constitutionnelle - Les députés reportent l'élection de leurs représentants

L'élection des deux représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), prévue hier à Tsimbazaza, a été reportée à une date ultérieure. Cette décision intervient à l'issue d'une journée marquée par des incertitudes et des tractations en coulisses.

Selon les informations recueillies, 123 députés sur les 163 composant l'Assemblée nationale étaient présents. Initialement programmée à 10 heures, l'élection a d'abord été repoussée à 16 heures avant d'être finalement ajournée. Ce report a suscité de nombreuses interrogations au sein de l'institution parlementaire.

Le député d'Arivonimamo, Antoine Rajerison, s'est exprimé sur cette situation, dénonçant un éventuel « forcing » autour de la tenue de ce scrutin. D'après lui, une telle démarche constituerait une violation de la Constitution, dans la mesure où aucune vacance de poste n'aurait été constatée au sein de la HCC.

« Cela impactera les relations de Madagascar avec l'extérieur», a-t-il déclaré.

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Depuis plusieurs jours, plusieurs interrogations circulaient déjà à Tsimbazaza, notamment sur les critères d'éligibilité des candidats et le calendrier retenu pour cette élection. Ces zones d'ombre ont alimenté les débats et contribué à la décision de report.

Malgré cet ajournement, les responsables parlementaires indiquent que l'élection devrait se tenir au cours de la session en cours. Par ailleurs, les députés ont poursuivi leurs travaux en procédant, dans la soirée d'hier, à l'élection des présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale.