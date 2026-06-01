Addis Ababa — À la veille de la 7ème élection générale, l'Éthiopie s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son processus de consolidation démocratique. Le scrutin prévu le 1er juin 2026 mobilise les institutions nationales, les acteurs politiques et des millions de citoyens appelés à exercer leur droit de vote dans le cadre du processus constitutionnel du pays.

Au coeur de ce processus se trouve un principe fondamental : le transfert du pouvoir politique s'effectue exclusivement par des moyens pacifiques, légaux et institutionnels, à travers les urnes. Les élections demeurent ainsi le mécanisme central de la légitimité politique et de la continuité de l'État.

Un État structuré et une participation citoyenne en expansion

L'Éthiopie est caractérisée par une organisation institutionnelle à grande échelle, capable de mettre en oeuvre des processus électoraux nationaux dans un contexte de diversité démographique et géographique.

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Parallèlement, la participation citoyenne continue de se renforcer, comme en témoignent les inscriptions électorales et l'engagement des électeurs dans les différentes étapes du processus. Cette dynamique reflète l'ancrage progressif de la culture démocratique dans la vie publique.

Les institutions assurent l'organisation, la coordination et le respect du cadre légal. Les citoyens participent au processus électoral conformément aux dispositions établies. Cette complémentarité constitue un élément fondamental du système électoral.

Cadre institutionnel et organisation des élections

La conduite de la 7eme élection générale est assurée par la Commission électorale nationale d'Éthiopie, conformément à son mandat constitutionnel.

L'institution est chargée de l'organisation technique, administrative et juridique du processus électoral, notamment l'enregistrement des électeurs, la délimitation des circonscriptions électorales, la gestion des bureaux de vote et la supervision générale des opérations électorales.

L'ensemble du processus est mis en oeuvre selon les procédures établies, dans le respect du calendrier électoral et des dispositions légales en vigueur.

Participation et observation du processus électoral

Le processus électoral en Éthiopie est accompagné par la participation d'acteurs nationaux et internationaux, y compris des observateurs invités.

La présence de personnalités régionales, notamment l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, illustre l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur du principe des solutions africaines aux défis africains. Elle reflète également la confiance croissante accordée aux initiatives africaines de suivi électoral ainsi qu'au rôle des institutions du continent dans le renforcement de la gouvernance démocratique.

Cette mobilisation contribue à la transparence du scrutin et à la confiance des différentes parties prenantes dans le déroulement du processus.

Les élections comme fondement de la transition pacifique

Dans tous les systèmes démocratiques, les élections constituent le seul mécanisme durable de transition politique pacifique. Elles transforment la compétition en processus institutionnalisé et les divergences en choix démocratique.

Dans le cas éthiopien, les élections remplissent trois fonctions essentielles :

Elles assurent la continuité constitutionnelle.

Elles garantissent la participation populaire.

Elles confèrent la légitimité au pouvoir politique.

Sans élections, les systèmes politiques s'exposent à l'instabilité. Avec elles, ils construisent la continuité et la responsabilité.

Coordination du processus et cadre national

Les autorités compétentes, en coordination avec les institutions concernées, mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du processus électoral dans l'ensemble des régions du pays.

Les opérations incluent la préparation logistique, la sécurisation des sites électoraux en coopération avec les organes concernés, ainsi que la sensibilisation du public sur les procédures de vote.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre du mandat institutionnel visant à garantir l'organisation régulière et ordonnée des élections.

La participation citoyenne au coeur de la souveraineté

Au centre de cette élection se trouve le citoyen. Voter ne constitue pas seulement un acte administratif, mais une expression concrète de la souveraineté nationale.

Chaque vote renforce la légitimité du processus. Chaque participation consolide la démocratie. Chaque citoyen engagé devient acteur de la trajectoire politique du pays.

La démocratie prend tout son sens lorsqu'elle est vécue, et non seulement proclamée.

Une nation en construction démocratique continue

La 7eme élection générale en Éthiopie illustre un processus en évolution, où institutions et citoyens interagissent pour construire un système politique plus stable et plus participatif.

L'Éthiopie poursuit ainsi sa trajectoire démocratique non comme un projet achevé, mais comme un processus vivant, façonné par la participation, consolidé par les institutions et guidé par la volonté collective de stabilité et de progrès.

À la veille du scrutin, l'Éthiopie se présente comme une nation forte de ses institutions, de son expérience démocratique et de l'engagement de ses citoyens. La 7e élection générale constitue ainsi non seulement un rendez-vous électoral, mais également une nouvelle démonstration de la capacité du pays à faire progresser son processus démocratique dans le respect de son ordre constitutionnel et de sa souveraineté nationale