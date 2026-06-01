Afrique: Plus de 54 millions de voix - La solidité de la démocratie éthiopienne et l'espoir du continent

Addis Ababa — Plus de 54 millions d'électeurs figurent sur les listes électorales et devraient se rendre aux urnes dans les 52 000 centres de vote installés à travers le pays. Au total, 42 partis politiques présentent 10 357 candidats. Afin d'assurer la crédibilité, la transparence et l'intégrité du scrutin, 59 observateurs de l'Union africaine, dirigés par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, ainsi que 26 observateurs de l'IGAD, ont été déployés dans différentes régions du pays.

Ces données en elles-mêmes nous disent beaucoup. Mais au-delà des chiffres, elles révèlent une histoire beaucoup plus profonde : celle d'un pays qui a surmonté de nombreux défis, franchi des étapes déterminantes dans son parcours politique et poursuit aujourd'hui la consolidation de ses institutions démocratiques. Cette histoire est celle de l'Éthiopie.

L'élection générale du 1er juin 2026 dépasse largement le simple cadre d'un vote. Elle représente également un rendez-vous national majeur où convergent la construction de l'État, le développement institutionnel, le pluralisme politique, l'engagement citoyen et l'enracinement progressif de la culture démocratique.

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L'Éthiopie compte parmi les nations les plus peuplées d'Afrique. Avec une population de plus de 130 millions d'habitants, l'enregistrement de plus de 54 millions d'électeurs constitue déjà une réalisation significative. Ce résultat ne traduit pas seulement l'importance démographique du pays ; il reflète aussi l'intérêt de la population pour la participation civique, sa confiance dans le processus électoral et sa volonté de contribuer à l'avenir collectif de la nation.

La force d'un pays ne se mesure pas uniquement au nombre de ses habitants. Une grande nation est également celle qui peut organiser d'importants processus nationaux dans un climat d'ordre, de stabilité et d'efficacité administrative. À cet,égard, cette 7ème élection générale met en évidence les capacités institutionnelles acquises par l'Éthiopie.

L'organisation de 52 000 bureaux de vote, la mobilisation de plus de 359 000 agents électoraux, la distribution du matériel à l'échelle du territoire et la gestion rigoureuse de l'ensemble du processus témoignent de l'existence d'institutions solides et opérationnelles.

Une autre dimension remarquable de cette consultation réside dans le pluralisme politique qu'elle illustre. La participation de 42 partis politiques, la présence de plus de 10000 candidats soumis au choix des électeurs ainsi que l'engagement de nombreux indépendants démontrent l'ouverture progressive de l'espace politique éthiopien.

Dans une démocratie, la puissance d'une nation ne repose pas sur l'uniformité des idées. Elle réside plutôt dans la capacité à permettre la coexistence pacifique de visions différentes au sein d'un même cadre national. Dans cette perspective, les 19 débats électoraux organisés dans cinq langues témoignent du renforcement continu de la culture démocratique dans le pays.

L'un des aspects les plus novateurs de ce scrutin demeure également l'intégration accrue des technologies numériques. La plateforme numérique « Mirtchaye » ainsi que l'utilisation de l'identifiant national Fayda ont contribué à moderniser de manière importante le processus électoral. Cette évolution démontre que l'Éthiopie ne cherche pas seulement à renforcer ses institutions démocratiques ; mais elle oeuvre aussi à leur adaptation aux réalités du monde contemporain.

La dimension continentale d'un scrutin national

Cependant, l'importance de cette élection dépasse le seul cadre national puisque ce scrutin possède également une portée continentale considérable.

Parmi les éléments les plus significatifs figure la présence de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, conduite par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Pour certains observateurs, il pourrait s'agir d'une mission ordinaire. Pourtant, en réalité, sa signification dépasse largement le protocole.